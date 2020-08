Večkrat kot v primeru katerega koli drugega avtomobila smo v povezavi s pick-upi namreč slišali vprašanje, kdo tak avto sploh potrebuje. In kar se tiče uporabe pri nas, je odgovor zares težaven. Seveda se najdejo takšni, za katere je tak avto kot naročen, denimo za lastnike kakšnih osamljenih težko dostopnih domovanj ali vikendov, na kmetijah, za prevoz večjih prikolic in še kakšen primer bi se našel, a če ima tak avto nekdo v mestnem blokovskem naselju in ga večinoma uporablja le za vožnjo do službe in nazaj, je beseda neracionalno še zelo mila. In ker smo za tovrstno neracionalnost v Evropi, k sreči, precej bolj občutljivi kot denimo v ZDA, se pick-upi tu pač niso prijeli. So pa na voljo za tiste, ki jih res potrebujejo, pa tudi kakšnega, ki želi le izstopati in uživa v vožnji gromozanskega avtomobila. Torej takšnega, pri katerem tovrstni štirikolesniki vzbudijo čustva in imajo dovolj veliko željo (in seveda finance), da si ga privoščijo.

Sami, to priznamo, se z njimi ne moremo poistovetiti. Kar sicer ne pomeni, da nismo med vožnjo zadnjih dveh testnežev, ki sta zapeljala iz iste hiše, Fordove, uživali. Pa še kako smo, sploh ko smo se z rangerjem z opremo wildtrak in predvsem izvedenko raptor zapeljali na neurejene ceste, makadam, slabe kolovoze… Tam se res znajdeta kot doma, a hkrati ob pogledu na to, koliko škodljivih plinov oba izpustita v zrak, enostavno nismo mogli ostati ravnodušni. Čustva gor ali dol, tudi največji avtomobilski zanesenjaki tega več ne bomo smeli zanemariti in jih bomo (čustva namreč) morali potisniti v ozadje…

Pa da ne bo pomote, oba z dvolitrskim turbodizelskim motorjem s 157 kilovati (213 konji) opremljena giganta, ki tehtata dobro (raptor) in slabo (wildtrak) poltretjo tono, sta bila, upoštevajoč njuno pojavo, še precej varčna. Zajetni kilaži je namreč treba dodati dolžinsko mero 5,36 metra, ob tem pa je težji raptor še nekaj širši (203:198 centimetrov) in višji (187:185) od wildtraka. Da se je poraba slednjega ustavila pod dvomestno številko (9,7), drugega pa liter višje, kar je, mimogrede, povsem enako, kot trdijo tovarniško izmerjeni podatki, je tako pohvalno. A zakaj bi nekdo toliko goriva porabil za vožnjo po mestu in okolici ter pri tem trpel pri vsakem parkiranju in podobnih manevrih, je vseeno izven dosega logičnega razmišljanja…

Pa naj bo dovolj o tem, ne nazadnje zdaj že delamo krivico sicer odličnima avtomobiloma, ki se, poleg na omenjenih težjih terenih odlično, bolje od domala vse konkurence v Evropi, znajdeta tudi na urejenih cestah. Pri čemer moramo še posebej pohvaliti raptorja, ki kljub temu, da je denimo še za slabih 5 centimetrov več oddaljen od tal (283:237 milimetrov), na cesti naravnost blesti. Izkaže se namreč za udobnejšega, k čemur pripomore tudi odlično vzmetenje (wildtrak ima zadaj listnate vzmeti), nekaj slabši pospešek in odzivnost (do stotice denimo potrebuje 10 sekund, tekmec sekundo manj) pa se med vožnjo niti ne občutita. V vsakem primeru je namreč omenjena moč zadostna, tudi kadar njun keson pošteno obremenimo, je pa pri tem pri raptorju treba malce paziti, saj je njegova nosilnost manjša.

Ko smo omenili keson, je treba dodati, da sta pri obeh avtomobilih identična (dolžina 1575 milimetrov, širina 1560), njuno odpiranje je precej lahkotno, drugače pa je s sicer zelo koristnim rolojem, ki keson spremeni v pokrit uporaben kvadrasti prtljažni prostor. Za odpiranje roloja je namreč potrebno veliko spretnosti, večkrat se zatakne in ne »steče« lepo, tako da pride prav tudi nekaj grobosti – česar pa se oba avtomobila tako in tako ne branita. V notranjosti sta medtem blizu, a zaradi malce trših materialov ne povsem na ravni drugih Fordovih osebnih vozil, je pa vse pri roki, zaslon na dotik je odziven in gumbov dovolj, da je upravljanje hitro in enostavno. Prav tako je presenetljivo veliko prostora tudi na zadnji klopi, kjer bodo zlahka sedeli tudi višji potniki.

Pa še nekaj je treba poudariti – kljub atraktivni zunanji podobi wildtraka, tudi po zaslugi le njemu namenjene oranžne barve, ga raptor po tej plati poseka. Zato mu tudi višje cene (56.010:43.730, na oba ponujajo 2000 evrov popusta), ki prinese tudi več opreme (nobenemu sicer ne manjka domala nič), predvsem pa boljše vzmetenje, ki pripomore k povsem drugačni vozni izkušnji, ne moremo zameriti. Več pa v sklepu.