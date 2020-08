Gre za prvo elektrificirano različico tega Kiinega najbolj znanega športnega terenca. Četrto generacijo sorenta proizvajajo v tovarni v Hwasungu v Južni Koreji, kjer vse tri različice (hibridna, dizelska in bencinska) prihajajo z iste proizvodne linije. Prvi hibridni primerki bodo namenjeni evropskim trgom, medtem ko sorento, namenjen ameriškemu trgu, proizvajajo v West Pointu v ameriški zvezni državi Georgia. Od leta 2002 so po svetu prodali več kot tri milijone sorentov, prodaja novega v Evropi pa se bo začela jeseni, na vseh ostalih globalnih trgih pa do konca leta. Do takrat bo novi sorento prvič na voljo tudi kot priključni hibrid. Elektrificirani pogon je na voljo v kombinaciji z 1,6-litrskim bencinskim motorjem T-GDi in elektromotorjem z močjo 44,2 kW. Baterijski sklop je nameščen pod vozilom, z minimalnim vplivom na prostornost v kabini in prtljažniku. Sistemska moč pogona je 169 kW (230 KM), moč pa se prenaša prek šeststopenjskega samodejnega menjalnika. Sorento sicer sodi med najbolj vsestranske in prostorne športne terence s tremi sedežnimi vrstami.