Njegova služba je, da gleda v prihodnost. To počne z odliko. Če so vam na primer všeč peugeoti, je prav Gilles Vidal tisti možakar, ki ga lahko pocukate za rokav in se mu zahvalite, da je oblikoval vaš sanjski avto. Francoski znamki, ki danes sodi med najbolj prepoznavne in tudi všečne na svetu, je predan že desetletje. Toda 48-letni oblikovalec je očitno prišel do meje, ko se pri Peugeotu ni več videl kot direktor oblikovanja, zato bo zamenjal delodajalca. Z novembrom namreč odhaja k Renaultu, kjer pa ne bo veliki šef, temveč pomočnik legendarnega Laurensa van den Ackerja.

Malček 208, srednjerazrednež 508 in trojček športnih terencev 2008, 3008 in 5008. Vse to so avtomobili, ki danes nosijo Vidalov podpis. Nase je sicer prvič opozoril s konceptnim SR1, roadsterjem, predstavljenim marca 2010 v Ženevi, ki nikoli ni dočakal serijske proizvodnje. »Koncepti se hitro postarajo, saj so namenoma oblikovani drzneje. Praviloma so začetek nečesa novega,« pravi oblikovalec, ki je svoje drzne kreacije večinoma predstavljal na salonih, pred katerimi pa je črna prihodnost. »Res je škoda, da sta salona, kot sta Ženeva in Pariz, ki privabljata milijon obiskovalcev, odpovedana. Toda to za nas ni katastrofa. Tudi če konceptov ne bi nikoli pokazali javnosti, so za nas izjemno pomembno orodje za testiranje novih materialov, barv in svobode oblikovanja. Danes so naše digitalne komunikacije na občutno višji ravni kot pred leti. Vedno lahko organiziramo dogodek in svoje produkte na drugačen način pokažemo javnosti.«

Zračne blazine tudi v strehi Avtomobilskih trendov je ogromno. Skoraj vsaka znamka ima svojega. Peugeot pa je prepoznaven tudi po zasnovi notranjosti i-cockpit, kjer voznik na merilnike gleda nad majhnim volanskim obročem, kar se je po začetnem dvomu hitro izkazalo kot zadetek v polno. »Naša naloga je, da avtomobile prilagodimo moralnim vrednotam sodobne družbe. Za uspeh moramo biti pametni. Oblikovanje ni le plitva oblika komunikacije, imeti mora nekaj več, biti oprijemljivo. Prizadevamo si, da bi dizajn Peugeota vplival na način, kako izdelujemo avtomobile.« Dejstvo je, da želijo ljudje v vožnji uživati, in to se v prihodnosti ne bo spremenilo kljub elektrifikaciji, ki jo vidi kot zanimivo avanturo, in avtonomni vožnji. »Poglejte si znanstvenofantastičen film: je zabaven, a tudi grozen. Prav nič človeški in pozitiven. Naša naloga pa je, da bo avto prihodnosti pozitivno vplival na ljudi, seveda pa bodo potrebne številne spremembe. Razmišljamo celo o tem, da bi se znebili armaturne plošče, zračne blazine pa namestili v strehi. Vse te strukturne spremembe bodo mogoče. Želimo povečati prostor, prepričani smo, da bodo v prihodnosti ljudje na pot z avtom s sabo vzeli občutno več stvari kot danes.« Seveda bo avto prihodnosti bolj drzen, kot je avto sedanjosti, toda… »Ne smete delati samo norih avtomobilov, saj je to tvegano. Ljudje avtomobil vidijo kot odsev svoje osebnosti in nočejo izgledati neumno. Kljub temu pa avtomobili, kot je nissan juke, jasno kažejo, da posebne avtomobile nekateri ljudje zahtevajo. Seveda pa mora vsak oblikovalec poznati mejo, saj mora biti avto v skladu z vrednotami blagovne znamke. In to ni preprosta naloga.«