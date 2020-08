Reševalna ladja, ki jo sponzorira britanski ulični umetnik Banksy, je v soboto poklicala na pomoč, potem ko je obtičala približno 90 kilometrov jugovzhodno od italijanskega otoka Lampedusa.

Italijanska obalna straža je v soboto s humanitarne ladje izkrcala 49 najbolj ranljivih, in sicer 32 žensk, 13 otrok in štiri moške, je na Twitterju sporočila posadka ladje. Obalna straža je prevzela tudi truplo umrlega begunca. Moški je umrl, preden je posadka ladje Louise Michel v petek priplula do čolna z begunci.

Kasneje je posadka sporočila, da so preostalih 150 beguncev premestili na humanitarno ladjo SeaWatch nemške nevladne organizacije. Na krovu te ladje je zdaj 350 migrantov, ladja pa še naprej nima dovoljenja za vplutje v katero od evropskih pristanišč, poročajo tuje tiskovne agencije.