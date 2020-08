Desetčlanska posadka 31 metrov dolge ladje je v četrtek rešila 89 migrantov z gumijastega čolna, nato pa je naletela še na eno plovilo s 130 migranti, poročajo tuje tiskovne agencije. Posadka zdaj skrbi za 219 migrantov, med katerimi so ženske in otroci, ki nujno potrebujejo pomoč.

Z ladje Louise Michel so na twitterju sporočili, da je na plovilu z migranti že en mrtev človek, več je poškodovanih, nesrečniki pa so na morju preživeli več dni. Ladja, ki je poimenovana po francoski anarhistki Louise Michel iz 19. stoletja, je obtičala in je bila davi približno 90 kilometrov jugovzhodno od italijanskega otoka Lampedusa.

Ladjo sponzorira britanski ulični umetnik Banksy, ki je plovilo tudi pobarval z rožnato barvo. Umetnik, čigar identiteta ostaja skrivnost, je zaslovel ulično umetnostjo, ki je družbeno kritična in obravnava kontroverzne teme.