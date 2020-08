Migranti so morali v 14-dnevno karanteno, ker so bili v stiku z okuženimi s koronavirusom. V Španijo so prispeli prejšnji teden preko Sredozemskega morja s čolnom.

Tokratni pobeg migrantov iz karantene ni prvi. V sredo je iz karantene v pristanišču Cartagena pobegnilo okoli sto migrantov, a so policisti kmalu vse našli in vrnili v karanteno.