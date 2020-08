Člani znane hekerske skupine so uspeli vdreti v strežnik Nove24TV in skopirati podatkovno bazo, pri čemer so se dokopali do podatkov vseh registriranih uporabnikov spletnega portala. »Njihove e-poštne naslove, IP naslove, imena, vzdevke, čase prijave in podobno dalje. Z objavo teh podatkov so tako v bistvu razkrili identiteto številnih uporabnikov portala Nova24TV. Kot kaže hitri pregled vsebine baze, se v njej nahajajo tudi gesla, vendar v šifrirani obliki (oz. v obliki t. i. kontrolnih vsot), zato njihova neposredna zloraba ni mogoča. Anonymous ne skriva, da je bil njihov namen škodovati desnici, saj jo v tvitu opisujejo kot »fašistične kriminalce«, ki jih je treba ustaviti pri njihovem cilju "uničenja svobode in demokracije,« je na forumu računalniške skupnosti Slo-Tech zapisal varnostni raziskovalec Matej Kovačič.

Pri Anonymous dodajajo, da je omenjena kopija baze v velikosti 3,6 GB samo začetek, saj naj bi imeli v rokah še 116 GB občutljivega materiala s strežnika. »Navedeno je precej zaskrbljujoče, saj kaže, da se je do morebitnega vdora prišlo že pred več kot pol leta, glede na to, da med razkritimi podatki ni nobenih, ki bi bili mlajši od letošnjega januarja. Poleg tega je iz kopije podatkov razvidno, da je bila izvedena konec januarja letos. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali so na Nova24TV morda že takrat zaznali incident ter, ali so o tem obvestili Informacijskega pooblaščenca in prizadete posameznike, kot bi v skladu z GDPR v tako resnem primeru po vsej verjetnosti morali storiti,« se sprašuje Kovačič. Izpostavlja še vprašanje, ali imajo morda hekerji že več kot pol leta dostop do strežnika, pa administratorji Nove24TV tega sploh še niso opazili?

»To je vojna napoved« Hekerji so sicer pred vdorom v strežnik Nove24TV, ki je povezana s stranko SDS, na svojem slovenskem twitter profilu pred slabima dvema tednoma označili premierja Janeza Janšo, predsednika Boruta Pahorja, kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec in zunanjega ministra Anžeta Logarja, objavi pa je bila dodana povezava do videoposnetka na youtubu, v katerem slovenskemu narodu v angleščini sporočajo naslednje. »Od začetka globalne pandemije koronavirusa spremljamo, kako so vlade po vsem svetu začele zlorabljati svojo moč za omejevanje svobode svojih ljudi. Nekatere vlade so uporabile in še vedno uporabljajo pandemijo kot izgovor za pohabljanje temeljev demokracije, kar vodi v vse bolj fašistično družbo. Opazovali smo slovensko vlado in njene zločinske partnerje, kako so kradli milijone evrov, medtem ko so se pretvarjali, da rešujejo življenja. Opazovali smo, ko so omejevali vašo svobodo gibanja. Opazovali smo njihove poskuse diskreditacije in uničenje vsakogar, ki je govoril resnico.« V značilno popačenem glasu je maskirani govorec povedal še: »Opazovali smo vaš upor in tiho podpirali vaša dejanja. Zbegani smo bili, ko so vas obrnili drugega proti drugemu. Ker se vaše državljanske pravice drobijo in se trudite najti pravo pot, je postalo očitno, da potrebujete našo pomoč. To je vojna napoved. Vojna zoper elite, ki diktirajo vaš sleherni dih, od dneva razglasitve vaše neodvisnosti. Vojna zoper skorumpirane politike in njihove sostorilce, ki so se desetletja pretvarjali, da so vaši zavezniki. Vojna zoper ponovno rojstvo fašizma v srcu Evrope.«