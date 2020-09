Iz stortinga so danes sporočili, da se je napad zgodil nedavno. »Prišlo je do vdorov v elektronsko pošto nekaterih poslancev in uslužbencev. Naše analize kažejo, da so bile prenesene različne količine podatkov,« so sporočili.

Spletna stran parlamenta danes deluje normalno. Upravna direktorica stortinga Marianne Andreassen je povedala, da so nepravilnosti zaznali pred dobrim tednom in sprejeli ukrepe, ki so bili učinkoviti. »Ne vemo, kdo stoji za tem,« je izjavila za medije. Napad so prijavili policiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Norveška notranja obveščevalna služba PST je v februarja objavljeni letni oceni ogroženosti opozorila na »operacije računalniških omrežij«, ki da predstavljajo vztrajno in dolgoročno grožnjo Norveški. »Brez meja in opozorila lahko zlonamerni storilci povzročijo resno škodo norveškim podjetjem in infrastrukturi,« so opozorili v PST in dodali, da bi bile lahko občutljive informacije ukradene ali zmanipulirane, temeljna infrastruktura pa motena ali uničena.