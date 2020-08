Iz Policijske uprave Ljubljana so danes sporočili, da je v kliničnem centru umrla 44-letnica, ki je bila tarča družinskega nasilja. Kot smo poročali, je do zažiga prišlo po družinskem sporu, ko je 47-letni partner iz maščevanja svojo partnerko polil z vnetljivo tekočino in jo zažgal.

44-letnica se je vse od napada borila za življenje, a so bile poškodbe prehude in je danes umrla v UKC Ljubljana.

47-letni osumljenec napada še vedno ostaja v priporu, policisti pa nadaljujejo s preiskavo zaradi kaznivega dejanja umora.