Sin pred hišo v Mali Račni našel hudo opečeno mamo

Policiste so v sredo zvečer obvestili o dogodku v vasi Mala Račna v občini Grosuplje, v katerem je 44-letna ženska dobila hude opekline. Poškodovano je na dvorišču našel njen sin, odpeljali so jo v bolnišnico, njeno življenje je ogroženo. Kako je prišlo do poškodbe, zaenkrat še ni znano.