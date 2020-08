Preiskovalna sodnica je za 47-letnega moškega, po neuradnih podatkih gre za Martina Zavirška, danes odredila pripor. Osumljen je, da je v sredo popoldan pred domačo hišo skušal umoriti partnerko. » Osumljen je, da je oškodovanko po prepiru polil z vnetljivo tekočino in jo zažgal,« so danes sporočili s PU Ljubljana in dodali, da naj bi bil motiv maščevanje.

Hudo opečeno 44-letnico je na dvorišču pred hišo v Mali Račni našel njen sin, osumljeni pa je po napadu pobegnil v bližnji gozd. Policisti so ga na območju našli dva dni kasneje, v petek zvečer, aretaciji pa se ni upiral.

Poškodovana je v ljubljanski bolnišnici, njeno življenje je še vedno ogroženo.