Korona ali kaj je po novem normalno

Nikoli si nisem želela, da bi Slovenija postala »druga Švica«. Država, v kateri še vedno ne velja za strašno hud greh, če kakšna banka v temi svojih trezorjev »hrani« Judom ukradeno blago, in v kateri morajo tujerodne gospodinjske pomočnice na dogovorjeno uro prihoda pred hišo počakati do minute natančno, preden lahko vstopijo, ni država, po kateri bi hrepenela. Tudi skandinavsko »pošlihtana« socialna država ni nujno zadnji dosežek civilizacije. Na Švedskem se denimo soočajo s prav posebnim problemom: država starejšim zagotovi vse, kar potrebujejo, ti zato posledično ne potrebujejo več otrok, sosedov, prijateljev. A manj stikov z najbližjimi pomeni več socialne izključenosti, osamljenosti, depresije. In ker vrata kvalitetno zgrajenih stanovanj dobro tesnijo, lahko mine veliko časa, preden sosedje opazijo, da iz stanovanja čudno smrdi…