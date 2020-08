Do zadnje strani: Sla po utvari

Pascal Bruckner, pisatelj, filozof in publicist, je eden tistih modernih javnih intelektualcev, ki s svojimi bolj ali manj potentnimi političnimi izjavami že leta vztrajno delijo francosko javnost, in nič drugače ni z njegovimi knjigami. Tudi če torej pustim ob strani njegovo (ne)sreči posvečeno znanstveno monografijo Nenehna vzhičenost, je prevajalec Jaroslav Skrušný poskrbel, da lahko v slovenščini beremo še njegova povečini eksistencialistična literarna dela – roman Ljubezen do drugega, avtofikcijo Pridni sinko in zdaj še Ledeni teden. Tudi ta človeka težko pusti hladnega.