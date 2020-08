Usnje je eden tistih materialov, ki ne gre nikoli iz mode. Njegova brezčasnost se kaže v njegovi uporabnosti. Kot pravi Dominika Monte, oblikovalka, ki ustvarja pod blagovno znamko Incognito Design, se moč usnja kaže predvsem v njegovi simboliki. »Usnje izraža moč, prestiž, nekonvencionalnost in navsezadnje, v nekem segmentu, erotiko,« pravi Montejeva in kot primer navede usnjen moški plašč, ki nazorno pokaže, da oseba, ki ga nosi, izkazuje superiornost in moč v družbi. »Lahko je priznan politik ali vodja odvetniške pisarne. Klasična usnjena aktovka nam da vedeti, da uporabnik v njej varno hrani svoje zapiske ali pomembne listine. Na drugi strani tudi ženska, oblečena v črno usnjeno krilo, izraža svoj seksapil in žensko moč.«

Material, ki ga zlahka oblikuješ z rokami Kot pravi sogovornica, usnje simbolizira klasiko, tako kot svila in saten, žamet in lan. »Če izhajamo iz klasike, lahko naredimo nekaj, kar je primerno tudi za prihodnost in vsebuje vse elemente sedanjosti. Če se malo pošalim, nihče od nas ne bo odkril tople vode. Če imamo srečo, imamo dve nogi, dve roki in dokaj proporcionalno telo. Torej, moje delo je, da vse te elemente povežem v funkcionalnost, ji dodam kanček estetike in klasično lepoto materiala, ki je usnje ne bo nikoli izgubilo,« pove Dominika Monte in doda, da bo klasičen moški pas vedno eden najlepših modnih dodatkov, kot je tudi ženska klasična večerna torbica v obliki pisma. Oblikovalko, ki se je z usnjem srečala pri 18 letih, je navdušil material, za katerega pravi, da je tako naraven, da ga lahko oblikuješ z rokami, in hkrati tako samosvoj, da ga moraš ubogati. »Prav ta zanimiva in nenavadna kombinacija me je prepričala, da ga vzamem za svojega. In nenazadnje tudi uporaba usnja ob postavitvi ene prvih razstav, za katero sem iskala material, ki predstavlja žensko. V usnju sem našla vse, kar me zanima. In vsekakor tudi vse odtenke črnine.« V njeni zgodbi o črnem usnju se prepletajo najsvetlejše in najbolj sijoče lakirane kože ter temne, mat, robustne in hrapave. »Usnje je tako živo, kot je izdelek, ki ga iz njega narediš.«

Trend gre v smer Pobesnelega Maxa Kljub hitremu spreminjanju modnih smernic in vplivu instantne, hitre mode usnje ostaja stalnica. V zadnjem času so, tudi po mnenju sogovornice, k veliki priljubljenosti in uporabi usnja pripomogle nanizanke, kot sta Igra prestolov in Witcher. »Moda se vedno obrača po vetru in uporaba usnja v njej ni izjema. Na podlagi razmer v svetu predvidevam, da bo naslednji modni trend v stilu Pobesnelega Maxa,« pove in zagotovi, da misli popolnoma resno. In tako kot gre naprej svet, se spreminjajo tehnike obdelave usnja. Usnje se ne barva več z barvami, ki so še do nedavnega bile do kože neprijazne. »Ta trenutek se je zelo okrepil trend barvanja z naravnimi barvili, recimo čajevec. S tehnologijo se je prav tako spremenila izdelava vzorcev na usnju, a reciva raje v usnju. Potiske po usnju so zdaj zamenjali izrezi usnja. Kvadrati, luknjice, trakovi. Vzorci, ki so dobesedno izrezani iz cele kože,« pove Montejeva in doda, da prav ti izrezi sledijo najnovejšim modnim muham. »Namreč slogan, naj se vidi čim več kože pod obleko ali čim manj naj bo nevidnega. Ko oblečete takšen kos oblačila, se zdi, kot bi bili goli. A vse to je stvar izbire in okusa posameznika ali posameznice in seveda gospe mode.« Blagovno znamko Incognito Design zaznamuje le črno usnje, vendar kot pravi Dominika Monte, ima rada tudi barve. »Te so lepe, a jih uporabljam izključno ob izdelavi kostumov za predstave, najraje otroške. Otroci potrebujejo svet barv, ker ob njih raste domišljija. Neštetokrat so me vprašali, zakaj samo črno, odgovorila bom kot vedno. V črni iščem luč. Morda tudi zato, ker menim, da ima vsak odsev v črnini drugačno vibracijo.«