Ruski diplomat naj bi več let ob podpori avstrijskega državljana vohunil za avstrijskim visokotehnološkim podjetjem, je danes poročal avstrijski časnik Kronen Zeitung. Ko je Avstrijec o tem obvestil svojega nadrejenega, so sprožili preiskavo. Ruski diplomat, šlo naj bi za vodilnega človeka, se ob sklicevanju na diplomatsko imuniteto ni želel izreči o tem.

Avstrijsko zunanje ministrstvo je danes potrdilo, da so diplomata ruskega veleposlaništva razglasili za nezaželeno osebo in da mora zapustiti državo. Njegovo ravnanje ni bilo v sladu z dunajsko konvencijo, so pojasnili na ministrstvu. Drugih podrobnosti niso podali.

Na ruskem veleposlaništvu na Dunaju so bili kritični do te odločitve. »Nad to neutemeljeno odločitvijo smo ogorčeni, škoduje konstruktivnim rusko-avstrijskim odnosom. Prepričani smo, da na primerljiv odziv Rusije ne bo treba dolgo čakati,« so dodali, pri čemer naj bi Moskva vrnila uslugo in izgnala avstrijskega diplomata.