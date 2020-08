Gre za najpomembnejšo spremembo v zadnji različici zakona o obnovi Zagreba, ki ga bo imela hrvaška vlada na mizi v četrtek, sabor pa ga bo v drugem branju obravnaval 2. ali 3. septembra. Glasovanje je pričakovati 4. septembra, veljati pa bo začel 7. septembra.

Predlog mora še skozi medresorsko usklajevanje v vladi, zato je možno, da bo do četrtka doživel še manjše spremembe. Namen je, da se uvede socialni kriterij za obnovo, da bi tudi najrevnejšim obnovili hiše in stanovanja.

V zadnji različici predloga so po pisanju Jutarnjega lista določeni socialni kriteriji v obliki dohodkovnega in premoženjskega cenzusa. V predlogu zakona, ki je bil potrjen v prvem branju, naj bi obnovo financirali tako, da bi 60 odstotkov prevzela država, 20 odstotkov lokalne ali regionalne oblasti, 20 odstotkov pa lastniki nepremičnin.

Sofinanciranja bodo po zadnjem predlogu oproščeni lastniki nepremičnin, katerih mesečni dohodek na člana družine v preteklem letu ni presegel 4000 kun (530 evrov) in ki na dan potresa niso imeli premoženja v skupni vrednosti več kot 200.000 kun. Med premoženje se štejejo druge nepremičnine in premičnine, kot so motorna vozila in plovila, prihranki, vrednostni papirji in podobno. Upoštevan bo samo dohodek lastnika nepremičnine in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja.

To na primer pomeni, da bodo država in lokalne oblasti v celoti financirale obnovo zakonskemu paru ali zunajzakonskima partnerjema, ki na mesec skupaj ne zaslužita več 8000 kun in nimata premoženja v vrednosti več kot 200.000 kun. Obnovo bodo v celoti financirali tudi invalidom domovinske vojne in prejemnikom socialne pomoči, ki prejemajo pomoč za vzdrževanje, še poroča Jutarnji list.

Zagreba in njegovo okolico je 22. marca prizadel potres z magnitudo 5,3, ki je po ocenah hrvaške vlade povzročil za več kot 11,5 milijarde evrov gmotne škode. Poškodovanih je 25.000 objektov, večinoma v središču in vzhodnem delu Zagreba. V središču mesta so poleg stanovanjskih objektov močno poškodovana številna poslopja zgodovinskega, kulturnega in umetniškega pomena.