Najbolj razvpiti vohuni

Lahko bi pisali o najboljših vohunih v zgodovini, a je jasno, da res najboljših niso nikoli odkrili ali javno hvalili. Lahko bi govorili o vohunih, ki so največ prispevali h kakšni vojni ali spopadom, pa bi tudi s tem zašli v nedoločen prostor, v katerem je zmaga nekoga poraz drugega in obratno. Zato bomo govorili o najbolj znanih vohunih, o tistih, ki so dvignili največ prahu, o tistih, ki se jih svetovna zgodovina najbolj obširno spominja. Kdo je bil pravi James Bond, s kom je spala Mata Hari, kje sta naredila napako zakonca Rosenberg in kdo je bil Alfred Dreyfuss, ki je po nedolžnem sedel na Hudičevem otoku. Mimogrede, v zadnjem času se več piše tudi o dveh slovenskih špijonih. O Vladimirju Vauhniku (1896–1955), jugoslovanskem atašeju v Berlinu pred drugo svetovno vojno, ki je menda vedel, kdaj bodo Nemci napadli Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo, pa ga niso poslušali, ter o Vladimirju Kanteju (1905–1945), policistu iz Ljubljane, ki je pomagal borcem proti okupatorju.