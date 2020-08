Gre za najvišje predplačilo, ki so ga doslej izplačali iz solidarnostnega sklada. Končni znesek pomoči pa bodo določili po končni analizi hrvaške zahteve. Predlog komisije bosta morala odobriti Evropski parlament in Svet EU, so napovedali na spletni strani komisije. Hrvaška vlada je ocenila, da je potres povzročil za več kot 11,5 milijarde evrov škode. Hrvaški premier Andrej Plenković je na prvi seji svoje nove vlade konec julija napovedal, da bo Bruselj odobril 89 milijonov evrov akontacije pomoči za obnovo Zagreba. Kot je še dejal, naj bi iz sklada EU dobili do 500 milijonov evrov.

»Z današnjo odločitvijo poskušamo omiliti veliko breme, ki ga nosi ta država, in znova pokazati solidarnost EU v takšnih težkih časih,"«je danes izjavila evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira.

Evropska komisija je tudi spomnila, da so takoj po potresu v Zagrebu in okolici aktivirali mehanizem EU na področju civilne zaščite za odziv na izredne razmere. Na podlagi tega so na prizadeta območja nujno poslali šotore, postelje, žimnice, grelnike in spalne vreče iz Slovenije, Madžarske, Avstrije in Italije. Kot so dodali, je Hrvaška v predpisanem roku po nesreči tudi zahtevala pomoč iz solidarnostnega sklada.

EU iz solidarnostnega sklada od leta 2002 podpira svoje države članice in države pristopnice z denarjem v primeru hudih naravnih nesreč. Doslej so v primerih 88 nesreč v 24 državah nakazali več kot 5,5 milijarde evrov, so še zapisali.