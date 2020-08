V finalu Bayern – PSG. Pred kakimi petimi leti, ko je za njih še igral Lavezzi, sva s stavniškim svetovalcem stavila na PSG pred začetkom sezone. Da bo osvojil ligo prvakov. Ne spomnim se kvote. V četrtfinalu jih je brezobzirno, z remijem 2:2 v Parizu ter z zmago z 1:0 doma ustavil Manchester City. PSG je bil od leta 2012 sedemkrat prvak Francije. Samo v sezoni 2016–17 jih je prekinil Monako. V istem obdobju so v ligi prvakov padale same zaušnice. Sploh Barcelona jih je znala podučiti, prav tako Bayern. Je letos čas, da se oddolžijo za vse? Po do sedaj videnem je predvsem opazno, da Neymarja dolgo nismo videli v takšni formi. To, da je klub zapustil alfa moško problematični Cavani, se zdi zanj sproščujoče. Postal je absolutna avtoriteta v ekipi, kar koristi njegovi kreativnosti. Je tudi v idealnem 28. letu.

V tekmi z Leipzigom se je izrazito vrnil tudi Di Maria, ki zna biti nestanoviten, a je tudi že dokazal, da zna v veliki tekmi izvesti pomembno potezo. Tukaj je seveda še Mbappe, najboljši svetovni nogometaš ta hip, tako da manjka samo še vstajenje Draxlerja. No, bitka se bo prej ali slej dobila v sredini in v obrambah. Tam okoli Bernata, Kehrerja, Herrere in Paredesa ter Kimmicha, Alcantare, Goretzke in Daviesa.

Na zmago PSG je stavniški koeficient 3,25, s prav tako visokih 2,00 pa se pomnoži vložek na zmago Bayerna. Ki velja za favorita. Tako kaže tudi razmerje stavniških vplačil, ki je približno 70 proti 30 v korist Nemcev. Pri katerih podobno kot Neymarja pri PSG ne živcira več Cavani, T. Mueller nima težav s trenerjem. Zopet je vodja. Predvsem imajo v napadu mladega Gnabryja, ki odlično sodeluje s Kimmichem in Daviesom. A spomnimo se. Lyonu je v polfinalu uspelo nekajkrat priti izza hrbtov nemške obrambe. Predvsem Depay je bil na začetku tekme sam pred Neuerjem. PSG je te vrste globinskih žog sposoben še bolj. Če igrajo brez Icardija, pravzaprav igrajo predvsem na to. Na pol kontranapad. Stavnica v tej tekmi pričakuje veliko golov. Celo za več od 3,5 gola skupno je koeficient nižji kot za nasprotno stavo, kar je stavniška redkost, za več od 2,5 pa je na voljo rekordno nizkih 1,35. Obenem je pa predvsem težko spregledati koeficient 6 na zmago PSG za več kot gol razlike. Prijeten večer želim.