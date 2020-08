Lepi, pametni, prazni

Donald Trump je bil največja zvezda demokratske konvencije, na kateri so Joeja Bidna imenovali za svojega predsedniškega kandidata na novembrskih volitvah. To so morali brez običajnega pompa narediti v virtualnem okolju televizijskih in računalniških ekranov. Strankarske konvencije so v Združenih državah Amerike predvsem televizijske predstave. Letos je bila demokratska konvencija prisiljena biti zgolj televizijska predstava brez publike v dvorani. V televizijskem okolju pa ima Donald Trump veliko prednost pred vsemi ostalimi. Vsi, ki imajo z njim posla, vedo, da je sposoben vsega mogočega. Tudi v najbolj mučnih okoliščinah bo rekel nekaj nezaslišano skreganega s pametjo in zasenčil vso modrost sveta. Spektakel je moral biti usmerjen nanj, ker bi ga drugače on zasedel. Čeprav je tvital v velikih začetnicah, mu ni uspelo.