Ervin Hladnik - Milharčič: Kaviar

Kolesarjenje, socializem in kaviar so sovražniki države? To je frontalni napad na naše vrednote. V takih trenutkih se je treba spomniti zgodnjih del Brucea Springsteena. »Ko si zadnjič naokoli, se nič ne pozabi in nič se ne odpusti.« Uničevanje vrednot je nepozabno.