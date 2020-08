Senatorica Kamala Harris, ki je svojo neuspešno kampanjo za predsedniško nominacijo demokratske stranke lani začinila z obljubo o kazenskem pregonu sedanjega stanovalca Bele hiše Donalda Trumpa, je vseskozi kotirala kot možna izbira Joeja Bidna, ki pa je do torkovega klica vzdrževal strogo konspiracijo. Na splošno je vladalo prepričanje, da bo za podpredsedniško kandidatko izbral žensko, visoko na »stavnicah« pa so bile Obamova svetovalka za nacionalno varnost Susan Rice, guvernerka Michigana Gretchen Whitmer, senatorice Tammy Duckworth, Elizabeth Warren in Tammy Baldwin iz Illinoisa oziroma Massachusettsa in Wisconsina, kalifornijska kongresnica Karen Bass ter še vsaj pet drugih uglednih demokratk.

Varna Bidnova izbira Špekuliralo se je tudi z bivšo prvo damo Michelle Obama, a je Harrisova opredeljena kot varna izbira zaradi svoje popularnosti pri demokratih in obvladovanja ostrih volilnih kampanj ter porekla v času, ko so vprašanja rasne enakosti v Ameriki posebej izpostavljena, njena stališča pa so bila široko predstavljena v konfrontaciji z Bidnom med predvolilnimi soočenji demokratskih kandidatov. Prav slednja so na neki način njena šibka točka, saj pri nekaterih vprašanjih ni bila konsistentna, na veliko pa se je začelo govoriti tudi o njenih odločitvah na položaju pravosodne ministrice v Kaliforniji, ko je enostavno pospravljala v predal dokazila o napačnih obsodbah in nedolžne obsojence puščala za zapahi. Mlado, levo usmerjeno krilo demokratov tega še ni pozabilo, a je očitno Biden podkrepil svoje k politični sredini usmerjene misli in izbral kandidatko, ki bo pritegnila sredinske temnopolte volilce, ženske s srednjo izobrazbo in belopolte v predmestjih. Da prihaja iz najbolj čvrste demokratske trdnjave, Kalifornije, pa dokazuje, da izbire ni narekovala politična geografija z republikanci, ampak dejansko v sedanji politični areni izpostavljena spol in rasa.