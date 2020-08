V Libiji dosežen dogovor o takojšnji prekinitvi ognja

Rivalske oblasti v Libiji so sporočile, da so dosegle dogovor o takojšnji ustavitvi sovražnosti. To je danes sporočila mednarodno priznana libijska vlada narodne enotnosti (GNA), prekinitev ognja pa so potrdili tudi na strani uporniškega generala Kalife Haftarja. Obenem so v Tripoliju pozvali k izvedbi volitev marca prihodnje leto.