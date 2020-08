Epidemiološka karantena se odreja na podlagi zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), in sicer zdravim osebam, ki so bile, ali za katere se sumi, da so bile, v stiku z nekom, ki je zbolel za covidom-19, v času njegove kužnosti. To je vrsta karantene, v katero pošljejo sošolce obolelega otroka ali sodelavce obolelega oskrbovalca doma za ostarele. Tudi ta ukrep je pravno problematičen, a danes o njem ne bom pisal.

Mejna karantena – ki me je doletela – je urejena v vladnem odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covida-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu št. 100/20. Ne bi imelo smisla, če bi si poskušali zapomniti njegovo ime; pred njim so že bili podobni odloki in tudi po njem verjetno bodo (morda v času, ko to berete, že velja nov odlok). Bistvena je vsebina instituta mejne karantene, ki se že dlje časa ni bistveno spremenila. Odločbo vam praviloma vroči policist na mejnem prehodu, ko se vrnete v Slovenijo iz države, ki ni na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav. Od pravila »zgolj za zeleni seznam ni karantene« obstaja izjema. Če ste slovenski državljan ali tujec s prebivališčem v Sloveniji in prihajate iz države na rumenem seznamu, ki je članica EU ali schengena (kot je Hrvaška), se boste karanteni izognili. Če pa prihajate iz rumene države, ki ni članica EU ali schengena, greste v karanteno. Takšno razlikovanje epidemiološkega ukrepa glede na umeščenost države v mednarodne povezave je seveda neumno in diskriminatorno.

No, če prihajate iz ene od držav na rdečem seznamu (na katerem je bil v času mojega prihoda skoraj celoten Balkan), načeloma greste v vsakem primeru v karanteno, razen če ne padete med eno od izjem iz 10. člena odloka.

V izjemah ni nič človeškega

Sistem mejne karantene, kakor ga je zaradi preprečitve širjenja covida-19 uvedla Slovenija, je precej trd in neizprosen. Izrazito neprijeten je vtis, da bi vlada naredila skoraj vse, da ji volilcev (predvsem pa pripadnikov slovenske elite z vilami na Hvaru) ne bi bilo treba razbesneti z uvedbo karantene za prišleke iz Hrvaške. Čeprav je bila denimo v zadnjem času menda tretjina vseh okužb vnesenih iz sosednje države, ki bi, če bi testirala toliko, kot na primer Srbija, zagotovo izpolnjevala pogoje za rdeči seznam (članek je bil oddan pred četrtkovo sejo vlade). Da ne bo pomote: v tem članku nasprotujem obvezni mejni karanteni ne glede na državo, iz katere kdo prihaja v Slovenijo. A tisti, ki so letovali na Hrvaškem, so bili dolgo brez razumnega razloga ugodneje obravnavani v primerjavi s potniki, ki so bili južneje na Balkanu. Na našem rdečem seznamu trenutno tudi ni številnih držav EU, ki presegajo kriterij 40 okužb na 100.00 prebivalcev v dveh tednih (Malta, Nizozemska, Francija). Mejna karantena naj bi bila medicinsko – ne politično – utemeljen institut.

Medtem vladi delavcem iz Srbije, Bosne, Makedonije, Črne gore in Kosova (in nasploh vsem, ki imamo osebne in druge vezi s temi državami) ni bilo težko z obvezno karanteno ob vrnitvi efektivno onemogočiti, da bi obiskovali sorodnike, skrbeli za premoženjske zadeve in nasploh vzdrževali vezi s svojim »domicilom«. Ker je za zdaj sprejeta razlaga, da je nezmožnost prihoda na delo zaradi karantene kot posledice zavestnega odhoda v državo na rdečem seznamu lahko razlog za odpoved delovnega razmerja, veliko delavcev iz balkanskih držav že mesece ne more priti v stik z družino v domačem kraju. Jelko Kacin je že javno opozoril, da bodo brez milosti v karanteno, če bo treba, poslani tudi otroci, ki bi obiskali dedka in babico na Balkanu. Ne glede na to, da bodo zato zamudili začetek šolskega leta.

Seveda, v 10. členu odlok vsebuje celo vrsto mogočih izjem od obvezne karantene. Vendar lahko vlada te izjeme po svoji presoji, v celoti ali deloma, ukine za države na rdečem seznamu. Tudi sicer so te izjeme namenjene predvsem interesom gospodarstva in politike. V njih ni veliko človeškega. Dokaj ugodne so za delovne migrante, prevoznike, diplomate, lastnike zemljišč v obmejnem območju, v tujino napotene vojake in policiste… Ko pa gre za svobodo pretoka ljudi čez državno mejo iz razlogov humanosti ter varstva osebnosti in družinskega življenja, je zgodba drugačna. V trenutku pisanja tega članka se iz države na rdečem seznamu v Slovenijo nikakor ni bilo mogoče vrniti brez karantene, tudi če ste to državo na primer obiskali zaradi obiska družinskih članov, stikov z otrokom, pomembnih osebnih opravkov ali celo pogreba bližnjega sorodnika. Nič ne pomaga, če bi v Slovenijo vstopajoči želel neokuženost izkazati s testom za covid-19, celo samoplačniškim. Te alternative karanteni Slovenija – v nasprotju z Avstrijo, Nemčijo, Francijo in Italijo – ne želi omogočiti.

Tak, po moji oceni tudi z nacionalnim šovinizmom motiviran pristop se utegne Sloveniji maščevati. Kot da se naša država ne želi ničesar naučiti iz bolečih porazov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice prav v teh »ex YU« zadevah (izbrisani, varčevalci Ljubljanske banke…).

Ker pa nisem zgolj nezadovoljen hišni pripornik, pač pa tudi pravnik, me zanima tudi ustavnopravna plat odrejanja mejnih karanten z odloki vlade. Svoja stališča nameravam sicer preizkusiti pred upravnim sodiščem, kjer bom izpodbijal svojo odločbo o karanteni, a tematika se mi zdi izrazito širše zanimiva za medijsko občinstvo v Sloveniji. Seveda bi na tem mestu poljudno izpostavil le nekaj glavnih pravnih vprašanj.

Karantena ni le omejitev gibanja, kot tedaj, ko nam na primer omejijo gibanje po javnih površinah. Je več kot to in huje kot to: ker se izvršuje z omejitvijo nahajanja osebe na tesno zamejene prostore doma (hiše, stanovanja) ali kakšne kolektivne nastanitve (hotel, delavski dom), gre za odvzem osebne svobode iz 19. člena Ustave Republike Slovenije.