V Mariboru je še v začetku leta potekala čustvena razprava, kje bo letos glavni oder Festivala Lent – v zalivu ob Vodnem stolpu ali na parkirišču ob njem – in kako bodo postavljene gostinske stojnice na obdravski promenadi. Koronavirus je utišal te burne polemike, pričetek zamaknil za dva meseca, občutno okrnjeno dogajanje pa preselil na manjša prizorišča v starem mestnem jedru.

Festival Lent bo letos prvič nekoliko zakrpal luknjo v letošnjem koledarju festivalskih in koncertnih prireditev. V prisilnem časovnem in programskem krnjenju organizatorji prepoznavajo simbolično vračanje h koreninam. »Lahko bi rekli, da se Festival Lent 2020 vrača k svojemu izvoru, bistvu, srcu: k Dravi, k intimnejšim prizoriščem in butični ponudbi,« je prepričan Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma Maribor. O odpovedi festivala njegova ekipa ni razmišljala. »Mestu je treba povrniti življenje in utrip, ki ga izgublja zaradi te zahrbtne bolezni.«

Z množico dogodkov na različnih koncih se bo torej začel letošnji Lent, ki bo po direktorjevih besedah »podprl domač kulturno-umetniški sektor pa tudi vse tiste, ki mu pri izvajanju svoje dejavnosti pomagajo, saj so ostali brez dela in zaslužka«.

Po letu predaha se v Maribor vrača festival uličnega gledališča Ana Desetnica (od 21. do 24. avgusta). Nabor koncertov in komedij je zaznamovan s pretežno slovenskimi ustvarjalkami in ustvarjalci. Nekateri dogodki, na katerih je število obiskovalcev strogo omejeno, so že razprodani, denimo koncert Siddharte in nastop Tadeja Toša, ki je povedal: »V očeh gledalcev, ki se znajdejo na prireditvah, se vidi, da ne živimo le v času potrošništva, temveč tudi v času, ko imajo ljudje veliko potrebo po hrani za dušo. Umetnost in kultura pa sta osnovni hrani za dušo.«

Jazzlent Program Jazzlent so tik pred zdajci zapolnili s štirimi tujimi glasbenimi zasedbami, začenši s sredinim nastopom Damira ImamovićaSinger of Tales (na isti večer bo nastopil tudi Vlado Kreslin), večer zatem pa trio Keïta-Brœnnnimann-Nigli. V petek se bodo predstavili francoski The Bongo Hop, sklepni večer v letnem avditoriju Minoriti pa bo pripadel rednemu gostu mariborskih jazzovskih prizorišč, norveškemu trobentaču Nilsu Pettru Molværu. Nastopil bo s slovitim francoskim tolkalcem Minom Cinelujem. Projekt evropskih velikanov jazza se imenuje Sula Madiana in je posvečen Tonyju Allenu in Manu Dibangu, oba sta preminila zaradi koronavirusa. Mariborski koncert je prvi po snemanju istoimenskega albuma, ki je potekalo v času karantene. Manjkal ne bo niti folklorni festival Folkart, kjer se bodo predstavila društva iz Slovenije, Češke in Madžarske. Finančna konstrukcija letošnjega festivala? Stal bo približno pol manj kot lanski, pol milijona evrov. Polovico zneska bodo prispevali sponzorji in obiskovalci z nakupom vstopnic.