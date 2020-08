V petek bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče. Popoldne in zvečer bodo na severu nevihte, ki se bodo v noči na nedeljo razširile proti jugu. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno in hladneje, občasno se bodo pojavljale padavine. Na Primorskem bo več sonca, zapihala bo burja.

Vremenska slika: Nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi doteka k nam postopno toplejši in vse bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo in postopno bolj vroče.

Biovreme: V četrtek in petek bo vremenski vpliv ugoden, le ponekod po nižinah bo povečana toplotna obremenitev.