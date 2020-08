V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo ponekod zapihal severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj.

Obeti: V sredo bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo lahko nastala le kakšna kratkotrajna ploha. V četrtek bo pretežno jasno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla severne in zahodne Alpe. Pred njo k nam od jugozahoda priteka razmeroma topel in spet nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma sončno, več jasnine bo ob Jadranu. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. V torek bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo v noči na sredo postopno ponehale.

Napoved vpliva vremena na počutje: Danes bo vpliv vremena na počutje za večino ljudi ugoden. V torek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.