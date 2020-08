Danes spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo plohe

Pojavljale se bodo plohe in posamezne nevihte, popoldne in zvečer pa se bo zjasnilo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.