Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, so njihovi kriminalisti preiskavo zoper osumljenca sprožili na podlagi pritožbe komitenta banke. V okviru postopka, ki so ga zaključili konec julija, so ugotovili, da naj bi si 28-letnik iz poslovalnice na Obali med avgustom in decembrom lani iz blagajne, za katero je bil zadolžen, neupravičeno prilastil skoraj 50.000 evrov.

Osumljenec naj bi iz blagajne večkrat neopazno vzel manjše zneske gotovine, odtujitev pa banki prikril z izdelavo štirih lažnih potrdil o dvigu denarja v imenu dveh komitentov poslovalnice. Na potrdilih naj bi ponaredil podpise, v enem primeru pa prilepil pravi podpis komitenta, in sicer tako, da ga je fizično izrezal z drugega potrdila o dvigu gotovine.

»Ponarejena potrdila o dvigu oziroma štiri lažne dvige gotovine zlorabljenih komitentov je izvedel v času, ko teh ni bilo v poslovalnici,« so zapisali na koprski policijski upravi. Kriminalisti so ugotovili, da naj bi nekdanji bančnik dobro preučil varnostni sistem poslovalnice banke. Skrbno in premišljeno naj bi preučil tudi navade komitentov banke in tako izbral dva, ki sta redko dvigovala denar. Denar, ki naj bi si ga neupravičeno prilastil, naj bi nato knjižil v breme njunih bančnih računov.

Banka je komitentoma odtujena sredstva vrnila skupaj z obrestmi, »zato je oškodovana v znesku, ki si ga je neupravičeno prilastil osumljeni«. Koprski kriminalisti so zoper 28-letnika z Obale podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, za kar je zagrožena kazen zapora do treh let; kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin, za kar je zagrožena kazen do dveh let zapora; ter kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov, za kar je zagrožena zaporna kazen od treh mesecev do treh let.