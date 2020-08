»Kot predsednik Kolesarskega kluba Ribn'čan se iskreno opravičujem vsem staršem zaradi poškodb, ki so se pripetile njihovim otrokom 6. avgusta na kolesarskem poligonu v Dolenjih Lazih,« je zapisal Tanko.

Objekt je bil v preteklosti sicer zavarovan s trakovi in opozorilnimi listi, ki so seznanjali mimoidoče, da se ne smejo zadrževati na objektu. Vendar so bili ti odstranjeni, bodisi zaradi vremenskih vplivov bodisi zaradi poseganja tretje osebe, je pojasnil Tanko. Kot je še navedel, je bil objekt zgrajen za potrebe treninga klubskih članov gravitacijskega kolesarjenja.

Ponesrečenim otrokom je Tanko zaželel čim hitrejše in čim lažje okrevanje. Da območje ni zavarovano, je danes potrdil tudi župan občine Ribnica Samo Pogorelec in tako preklical navedbo, ki jo je podal takoj po nesreči. Po dodatnem poizvedovanju je namreč dobil drugačno informacijo kot takoj po nesreči. Tudi župan je vsem poškodovanim mladostnikom zaželel čimprejšnje okrevanje ter vrnitev v domače okolje.

V naselju Dolenji Lazi se je 6. avgusta okoli 20.30 vdrl pod na stolpu skakalnice kolesarskega parka, ko je bilo na njem šest fantov, starih od 13 do 16 let. Fantje so padli sedem metrov v globino. Trojica jo je odnesla z lažjimi poškodbami in so jih po noči na opazovanju poslali v domačo oskrbo, trije pa so ostali na zdravljenju v bolnišnici.