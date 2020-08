Kot je sicer še dodal, obstajajo tudi dokazi, da ima aretirani napadalec psihične zdravstvene probleme. Preiskujejo ga zaradi suma več poskusov umora.

Po poročanju nemških medijev je napadalec 30-letni Iračan Sarmad A., ki živi v begunskem centru in naj bi se tam tudi radikaliziral. Potem ko je namerno povzročil več nesreč, je ustavil avto in izstopil iz njega ter obenem vzklikal Alah akbar (Bog je velik). Nato je na streho vozila položil kovinsko škatlo za strelivo in pri tem dejal, da "naj se nihče ne približuje, sicer bomo vsi umrli".

Policistom ga je nato sicer uspelo obvladati in aretirati, v škatli, na katero so najprej streljali z vodnim topom, pa niso našli nič nevarnega.

Sarmad A. je sicer pred tem s svojo opel astro na avtocesti A100, nedaleč od osrednjega Berlina, povzročil tri nesreče. Sprva je bila zato avtocesta povsem zaprta v obe smeri, nato pa so jo do jutra večinoma odprli, a ponekod ostaja delno zaprta in še prihaja do zastojev.

Med drugim je trčil v motorista, ki je priletel v bližnji avtomobil. Motorist naj bi bil v bolnišnici v kritičnem stanju in se še borijo za njegovo življenje.