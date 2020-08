Uvoznik ventilatorjev je bil Zavod RS za blagovne rezerve, ki je poskrbel za uvoz in prevoz opreme, Gorenje pa je po Hisensu le pridobilo ponudbo za nakup razpoložljivih ventilatorjev na Kitajskem. »Ključni dejavnik pri tem je bil čim krajši dobavni rok,« dodajajo v Gorenju in poudarjajo, da je bil postopek enak kot pri vseh drugih dobaviteljih ter da je tehnično in strokovno ustreznost aparatov potrdila strokovna skupina iz UKC Ljubljana. Tej so posredovali vse tehnične podrobnosti, jasno pa je bilo tudi, da gre za aparate švicarskega proizvajalca in da so aparati originalno certificirani za kitajski trg. Hisense in Gorenje »ob tem nista prejela nobenega plačila, provizije ali ustvarila finančne koristi«.