Skupina je lani nadaljevala proces integracije v skupino Hisense, v okviru katerega se je Gorenje iz delniške družbe preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo. V sklopu ukrepov za izboljšanje učinkovitosti poslovanja so začeli postopke za reorganizacijo poslovnih procesov na ravni celotne skupine Gorenje.

Na poglobitev čiste izgube je po navedbah družbe v največji meri vplivalo še posebej slabo poslovanje v prvem četrtletju leta 2019, v katerem je bil obseg prodaje zelo nizek, posledično je bila zelo nizka tudi zasedenost proizvodnih zmogljivosti. Ves ta čas so spreminjali prodajne strategije, lokalno reorganizirali prodajo, zaostrili politiko upravljanja terjatev in optimizirali višino zaloge ter uvedli številne spremembe v upravljanju, so pojasnili.

Rast prihodkov v prihodnjem letu Poslovanje se je nato v nadaljevanju leta izboljševalo. »V drugi polovici leta je skupina Gorenje že začela obračati trend poslovanja v pozitivno smer, a kljub temu smo zaradi slabega začetka leta in ne dovolj hitrega izkoriščanja sinergij s skupino Hisense izkazali izgubo v višini 55,2 milijona evrov,« so zapisali. Glavno gonilo izboljševanja poslovnega izida je bilo povečanje zasedenosti proizvodnih zmogljivosti, spodbujeno z višjo prodajo, »kar je razvidno tudi iz bistveno boljših rezultatov poslovanja od septembra dalje«. V letu 2020 tako načrtujejo tudi nov cikel vlaganj v razvoj novih izdelkov in posodobitve v proizvodnji »s ciljem na trgih ponuditi nove, konkurenčne izdelke, s čimer bomo podprli rast prodaje in prihodkov ter ustvarjanje dobička«. »S ciljem izboljšanja dobičkonosnosti si bomo še naprej prizadevali za izboljšanje učinkovitosti poslovanja, nadaljnje zniževanje stroškov in odhodkov, optimizacijo režije, zmanjšanje problematičnega kapitala ipd., s čimer nameravamo prihodnje leto doseči rast prihodkov in prvič po prevzemu tudi ustvariti dobiček,« s napovedali za leto 2020. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) skupine je lani znašal 28,3 milijona evrov, kar je 4,4 odstotka manj kot predlani. Skupina je beležila 44,6 milijona evrov izgube iz poslovanja (EBIT), potem ko je v letu 2018 ta znašala 28,2 milijona evrov.