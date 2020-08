Mesto Wuhan na Kitajskem je znano kot izvorno mesto novega koronavirusa, ki se je nato razširil po vsem svetu. Z virusom se še vedno spopadajo po vsem svetu, tudi v Sloveniji se soočamo že z drugim valom. Teh težav pa nimajo v Wuhanu, saj so razglasili, da virus v mestu ni več prisoten.

S tem se je tudi življenje v Wuhanu vrnilo v tirnice, kot so jih poznali pred pandemijo in ta konec tedna so se ljudje tam že zabavali na velikem dogodku z elektronsko glasbo, ki je potekal v vodnem parku. Kot je razvidno iz fotografij in posnetkov, ki so se hitro razširili po družbenih omrežjih, prisotnim ni bilo treba upoštevati nobenih ukrepov proti širjenju bolezni.

Na zabavi je bilo prisotnih več tisoč ljudi, ki so stali z ramo ob rami, se družili v bazenu in poplesavali v ritmu glasbe. Nihče na sebi ni imel zaščitne maske, nekateri so si zabavo celo popestrili z napihljivimi blazinami.