Tokrat se je na Trgu neodvisnosti v Minsku zbralo nekaj tisoč protestnikov, ki so mahali z rdeče-belimi zastavami beloruske opozicije, vzklikali »Odidi« in zahtevali odstop avtoritarnega voditelja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zbrani so se med drugim odpravili do centrov za pridržanje ter zahtevali izpustitev opozicijskih voditeljev in več tisoč protestnikov, ki so jih varnostne sile aretirale na prejšnjih shodih. Te je sicer zaznamovalo brutalno nasilje nad protestniki, ki je sprožilo val ogorčenja doma in v tujini.

V ponedeljek - dan po največjih protestih v Belorusiji od razpada Sovjetske zveze, na katerih se je v nedeljo po poročanju AFP zbralo več kot 100.000, po navedbah beloruske opozicije in neodvisnih medijev pa celo več kot 200.000 ljudi - so zaposleni v več velikih tovarnah in na državni televiziji v znak solidarnosti in podpore zahtevam opozicije začeli stavko.

Voditelji Evropske unije se bodo v sredo sestali na izredni video konferenci o razmerah v Belorusiji. Svojo podporo zahtevam opozicije in jasno obsodbo nasilja nad protestniki so v minulih dneh izrazili številni evropski voditelji, zaskrbljenost nad razmerami v Belorusiji je med drugim izrazil tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je v ponedeljek izrazila zaskrbljenost ter sporočila, da je beloruski vladi »uradno ponudila« svojo pomoč pri vzpostavljanju in vodenju odprtega in konstruktivnega dialoga z opozicijo, poroča AFP.

A po drugi strani je Moskva, Lukašenkova najtesnejša zaveznica, sporočila, da se je pripravljena vmešati in pomagati Belorusiji, če bo to potrebno.