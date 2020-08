Pred predsedniško palačo je množica varnostnih sil in oklepnih vozil, da bi preprečili morebiten vdor protestnikov. »Z vami bomo do konca,« so vzklikali stražarji na vhodu v kompleks, ko jih je Lukašenko prišel obiskat in pohvalit. Zatrdil je, da se bo z njimi boril do konca.

Medtem se je na osrednjem Trgu neodvisnosti v Minsku zbralo več kot 100.000 protestnikov, po ocenah opozicije najmanj 200.000, ki so vzklikali geslo odidi. Že drugi konec tedna so tako množično zahtevali odstop Lukašenka, ki da je ponaredil predsedniške volitve, da bi se obdržal na oblasti.

Policija je skušala protestnike razgnati tudi z vodnim topom. Notranje ministrstvo je opozarjalo, da gre za nezakonito zbiranje. Obrambno ministrstvo pa je zagrozilo celo z uporabo vojske.