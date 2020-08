Panojski razstavi Naprej v preteklost se je pridružilo trinajst galerij in muzejev iz vse Slovenije – od Muzeja novejše zgodovine in Moderne galerije do stiškega Muzeja krščanstva, divaškega Muzeja slovenskih filmskih igralcev in Tehniškega muzeja v Bistri pri Vrhniki. Skupnost muzejev Slovenije je namreč pripravila enotedensko akcijo, v kateri sicer sodeluje več kot petdeset muzejev, ki predstavljajo svoje projekte in razstave, med njimi tudi tiste, s katerimi so poskušali obdržati stik z obiskovalci v času korone.

Izkušnje preteklosti V Narodnem muzeju so tako svojo predstavitev zasnovali s poudarkom na digitalnem gradivu, s katerim si lahko učitelji, učenci in njihovi starši na daljavo pomagajo pri spoznavanju učne snovi (video prikazi, 3D-rekonstrukcije, arhivski radijski in televizijski prispevki), v Slovenskem šolskem muzeju izpostavljajo staro šolsko berilo na novi digitalni tablici. V Muzeju krščanstva na Slovenskem se sprašujejo, ali bi se o pomenu samooskrbe v današnjih časih lahko kaj naučili od srednjeveških pisarskih mojstrov, ki so večkrat sami vodili celoten proces izdelave knjige, v Gledališkem muzeju s skicami Ljubivoja Ravnikarja za predstavo Hlapec Jernej in njegova pravica (1932) spomnijo na Cankarjevo težo. Če denimo v Prirodoslovnem muzeju vabijo k učenju in zabavi za vse generacije, od malčkov do njihovih babic, tudi v Narodni galeriji poudarjajo pomembnost preživljanja prostega časa v prijetni družbi – denimo s ciklom predavanj in delavnic za osebe z demenco in njihove svojce.

Tukaj smo S to razstavo muzeji sporočajo, da želijo biti vključujoči, poudarja Maja Kostric Grubišić iz Slovenskega etnografskega muzeja (SEM). »Obiskovalce slišimo, želimo jim sporočiti, da smo tukaj, da si želimo ponovnega stika. Tistim, ki se zaradi koronavirusa morda še bojijo obiska muzejev, želimo sporočiti, da smo varne ustanove,« pojasnjuje. V okrilju te akcije se muzeji te dni posebej intenzivno predstavljajo tako z dogodki v živo kot na svojih spletnih straneh. V SEM na razstavi sodelujejo s predstavitvijo aktivnosti iz časa karantene – v projektu Koronski humor so denimo zbrali več kot tisoč šal, na splet pa so na novo postavili čez 25.000 vsebin. V živo v svoje prostore vabijo predvsem jutri ob 17. uri, ko bo mogoče prisluhniti vodstvu po njihovi razstavi Bosi. Obuti. Sezuti., in v četrtek ob 19. uri, ko bodo v sklopu Morske zgodbe predstavili zanimive predmete na temo ribištva. Ob odsotnosti turistov se seveda muzejem upad obiskovalcev precej pozna, priznava sogovornica, a je iniciativa 1 vstopnica za 11 muzejev in galerij odlično zaživela, ljudje pa so veseli tudi poletne akcije Odprti oder, v sklopu katere so muzeji na Muzejski ploščadi podaljšali svoj delovni čas do 21. ure; zadnje tri ure je vstop prost.