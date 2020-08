Kot so navedli, bo Steklarna Hrastnik z investicijo vgradila v svojo proizvodnjo trenutno najmodernejšo in čisto tehnologijo ter inovativne pristope za izboljšanje že zdaj visoko kakovostnega stekla, dvignila učinkovitost ter vzpostavila predvsem okolju še prijaznejšo proizvodnjo. Dela bodo zaključena predvidoma sredi novembra.

"Investicija je ključna za obstoj Steklarne Hrastnik. Peč B v enoti special gre namreč proti koncu svoje življenjske dobe in v primeru, da se zgodi kaj nepredvidenega na tej peči, bi to pomenilo, da Steklarna Hrastnik ostane brez peči in brez možnosti realizacije naročil," je pojasnil generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas.

Poleg zagotavljanja konkurenčnosti steklarne je investicija po njihovih navedbah izjemnega pomena tudi z vidika zmanjševanja vpliva na okolje. Tehnologija nove peči bo temeljila na čisti tehnologiji, ki bo za svoje delovanje souporabljala kisik in omogočila izdelavo še zahtevnejšega embalažnega stekla.

S tem bo Steklarna Hrastnik lahko sprejemala tudi prestižne projekte na področju embalaže za žgane pijače in parfumerijo. Tako bo dosegla višjo prodajno vrednost na kilogram stekla ter dodatno okrepila svoj položaj na trgu. Poleg tega pa steklarna s to investicijo pridobiva dodaten, ločen proizvodni obrat, v celoti namenjen proizvodnji embalažnega stekla, kar pomeni dodatno varnost za njene stranke.

Investicijo v novo peč G so v Steklarni Hrastnik zastavili s strateškim pogledom v prihodnost. Peč bo namreč pripravljena tudi za implementacijo inovativne tehnologije, ki omogoča souporabo vodika kot energenta za poganjanje peči. "Ker gre za pilotni, pionirski projekt, bo implementacija zahtevala več časa in sredstev, a projekcije so obetavne, za 20 odstotkov nižji CO2 odtis za Steklarno Hrastnik," je poudaril Čas.

Z aktualno investicijo bodo v novem proizvodnem obratu optimizirali vzporedne procese. Vzpostavili bodo lastno proizvodnjo kisika, nadgradili oddelek, kjer se pripravlja zmes za steklo za peč, avtomatizirali transport zmesi in črepinj.

Letošnji naložbi bo s ciljem uvajanja dodatne avtomatizacije, digitalizacije in robotizacije v prihodnjih dveh letih sledil nov investicijski cikel, ki so ga prestavili zaradi izbruha novega koronavirusa. Pri izvedbi letošnjih investicijskih del bo sodelovalo skoraj 300 izvajalcev, med njimi tudi okoli 100 zaposlenih v Steklarni Hrastnik.