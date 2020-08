Izjavo o varnosti omrežij 5G sta v četrtek na Bledu podpisala slovenski zunanji minister Anže Logar in ameriški državni sekretar Mike Pompeo. Z njo se državi strinjata, da vzpostavitev dinamičnega in odpornega ekosistema 5G terja temeljito oceno dobaviteljev in dobavnih verig ter dosledno upoštevanje načel vladavine prava, varnostnega okolja, etičnih praks in skladnosti dobaviteljev z varnostnimi standardi in najboljšimi praksami.

čeprav Huawei v izjavi ni omenjen, pa je uperjena ravno proti temu kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu, ker da naj bi s svojo tehnologijo vohunil za Kitajsko.

V Huaweiju to zanikajo. Kot sta na novinarski konferenci v Ljubljani zatrdila Kedzia in generalni direktor za Slovenijo Histro Zhangqin, so lastniki Huaweija njegovi zaposleni. "Ni prostora za našo vlado," je dejal Histro Zhangqin in dodal, da Huawei ne predstavlja grožnje za Slovenijo.

Zaskrbljenost zaradi diskriminacije "Ko vidimo podpisovanje skupnih izjav, ki ne omenjajo našega podjetja, a iz konteksta lahko vidimo in čutimo, da so uperjene proti Huaweiju, nas to skrbi," je dejal Kedzia. Opozoril je, da kakršnakoli diskriminacija in omejevane prostega trga vedno negativno vplivata na državo. Za Slovenijo bo podpis izjave pomenil upočasnitev digitalizacije in razvija tehnologije. "Če nimate ustrezne konkurence, boste prisiljeni uporabljati rešitve, ki niso najnaprednejše," je posvaril. Huawei ima sicer res sedež na Kitajskem, a gre za globalno podjetje. Po vsem svetu zaposluje več kot 194.000 ljudi, od tega polovico v raziskavah in razvoju. To mu omogoča vodilno mesto na globalni ravni med drugim po številu patentov v tehnologiji 5G in po investicijah v kibernetsko varnost. V Sloveniji je Huawei, ki je bistveno več kot le ponudnik mobilnih telefonov, navzoč štiri leta. Kedzia je zatrdil, da niso lastniki omrežij, pač pa ponujajo rešitve svojim strankam. "Naše rešitve in proizvodi so v Sloveniji dobro sprejeti," je dejal. Spomnil je na pandemijo covida-19, ki je preselila delovno okolje na splet in močno povečala promet v omrežjih. "Zato potrebujete najnovejše tehnologije," je dejal in opozoril, da pa ob izključevanju Huaweija na trgu ne bo zadostne konkurence, zato bomo prisiljeni uporabljati rešitve, ki niso najnaprednejše, vse skupaj pa bo tudi dražje.