Z odlično vožnjo in na krilih izvrstne strategije je Max Verstappen minuli konec tedna v Silverstonu prekinil prevlado Mercedesa v letošnji sezoni formule 1. Z zmago je Nizozemec okronal dobre predstave na preteklih preizkušnjah, ko je z izjemo uvodne dirke, na kateri je odstopil, vselej končal na zmagovalnem odru. Z uspehom je postal glavni izzivalec aktualnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki ima v skupnem seštevku svetovnega prvenstva pred 23-letnikom še vedno 30 točk prednosti.

Visoke temperature bodo Ahilova peta nemškega moštva tudi konec tedna, ko je v Montmelu pri Barceloni na sporedu šesta dirka sezone. Vremenoslovci napovedujejo sončno in vroče vreme, poznavalci pa možnost novega presenečenja. »Videli bomo, kako bodo vplivale visoke temperature. Steza v Barceloni je zahtevna za gume, zato nisem povsem prepričan, kako se bodo spopadale z vročino,« razmišlja Max Verstappen . Dirkača Red Bulla na VN Španije vežejo lepi spomini, saj je tam pred štirimi leti sploh prvič zmagal. To mu je uspelo pri vsega 18 letih, s čimer je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini formule 1.

Če kaj, je zadnja dirka pokazala, da dirkalnika srebrnih puščic nista brez pomanjkljivosti. Ko se živo srebro začne približevati 30 stopinjam Celzija, postaneta počasnejša, gume pa se jima obrabljajo hitreje kot konkurenci. »Že na preteklih preizkušnjah se je izkazalo, da je bil zaostanek tekmecev za nami manjši, ko je bilo vroče,« priznava šef Mercedesa Toto Wolff , ki razloge za to vidi predvsem v boljšem oprijemu njihovih bolidov. »Ko se pogoji spremenijo, parametri, kot je temperatura, pa narastejo, se gume omehčajo, tlak v njih pa naraste,« dodaja.

Hamilton v svojem mehurčku

Karavana formule 1 je sicer v Barcelono pripotovala v precej negotovih časih. Število okužb z novim koronavirusom je v Španiji znova v porastu, najslabšo epidemiološko sliko pa beležijo ravno v katalonski regiji. Za nameček ni nič bolje niti v Belgiji, kjer bodo dirkači gostovali po nedeljski dirki. »Sam se vedno gibljem le v okolici steze, zato se zame ne bo veliko spremenilo. Sem v svojem mehurčku, v stiku z le nekaj osebami. Ko bom prispel na letališče, se bom odpravil naravnost v svoj bivalnik,« pojasnjuje Lewis Hamilton, ki je dobil zadnje tri preizkušnje za VN Španije, skupno pa že štiri. Z novo zmago bi se približal rekordu Michaela Schumacherja, ki je tu slavil šestkrat.

Da bi se okužil, ne bo skrbelo Mehičana Sergia Pereza. Voznik Racing Pointa je uspešno prebolel virus in se po dirkah v Northamptonshiru, na katerih ga je zamenjal Nico Hulkenberg, vrača na stezo. »Imel sem srečo, da so bili simptomi blagi in sem lahko vzdrževal kondicijo. Pripravljen sem, da znova sedem v dirkalnik,« sporoča Sergio Perez.