Po zmagi Maxa Verstappna na drugi dirki v Silverstonu so se mnogi nadejali razburljivejšega nadaljevanja sezone, a je njihove upe s četrto zmago v sezoni le teden dni pozneje v kali zatrl Lewis Hamilton. Britanec je bil dominanten ves konec tedna, saj je na dirkališču v Barceloni poleg drugega treninga osvojil tudi kvalifikacije, na dirki pa vodil od starta do cilja. Aktualni svetovni prvak je VN Španije osvojil četrtič zapored, obenem pa se razveselil 88. zmage ter 156. stopničk v karieri, s čimer je prehitel tudi dosedanjega rekorderja Michaela Schumacherja.

Pošteno so si lahko oddahnili tudi pri njegovem moštvu Mercedesu. Ker imata njihova dirkalnika boljši oprijem od konkurence, so se jima ob visokih poletnih temperaturah gume obrabljale hitreje, a so se pri srebrnih puščicah tokrat na težavo ustrezno pripravili. »Od dirke v Silverstonu smo se veliko naučili in tokrat izbrali ustrezne gume. Tudi sam sem veliko razmišljal in preučeval različne možnosti, tako da sem bil že pred dirko zelo samozavesten in odločen. Vseskozi sem bil osredotočen in nisem veliko razmišljal o drugih dirkačih. Tako zelo sem bil zbran, da sem na koncu celo spregledal, da sem že v zadnjem krogu,« je pojasnil Lewis Hamilton, ki je z uspehom v skupnem seštevku svetovnega prvenstva povečal prednost pred Verstappnom na 37 točk.

Dirkač Red Bulla je tokrat še tretjič letos končal na drugem mestu in Mercedesu preprečil dvojno zmago. »To je bilo največ, kar sem lahko danes izvlekel. Nisem imeli take hitrosti kot Hamilton, zato sem se hitro sprijaznil, da ga ne morem ogroziti. Ključen je bil dober start, ki mi je omogočil, da sem nadzoroval tekmece za seboj,« je dejal Max Verstappen. Nizozemec nadaljuje nizanje izvrstnih uvrstitev. Z izjemo uvodne dirke, na kateri je odstopil, je bil v letošnji sezoni še vselej na odru za zmagovalce.

V karavano formule 1 se je uspešno vrnil Sergio Perez, ki je končal za moštvenim kolegom Lancom Strollom na petem mestu. Za člana Racing Pointa je bila to prva dirka po preboleli okužbi s koronavirusom, s katerim se je okužil ob obisku rodne Mehike.

Dirko bodo pred nadaljevanjem konec avgusta v Belgiji skušali kar najhitreje pozabiti pri Ferrariju. Njihov najboljši, Sebastian Vettel, je s krogom zaostanka osvojil sedmo mesto, medtem ko je bil Charles Leclerc zaradi težav z elektroniko edini dirkač, ki dirke ni dokončal.