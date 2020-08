Glavnino vina bodo destilirali Štajerci in Primorci

Za krizno destilacijo presežkov vina je zaprosilo 45 vinarjev, ki nameravajo v razkužila predelati dobrih 7,2 milijona litrov vina. Tisti, ki so se z vinskimi presežki nameravali spoprijeti z zeleno trgatvijo, so grozdje že potrgali, vendar manj, kot so napovedali. Oseminštirideset vinogradnikov si je namreč tik pred zdajci premislilo.