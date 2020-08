Kot je pojasnila vodja romarskega urada na Brezjah Andreja Eržen Firšt, je letošnje leto res posebno. V času epidemije je bila cerkev spomladi dva meseca bolj ali manj povsem prazna. Njena vrata so bila sicer odprta, vendar so jo lahko obiskali le prebivalci iz bližine. Frančiškani pa so, kot je pojasnil rektor bazilike Marije Pomagaj Robert Bahčič, stik z verniki ohranjali na druge načine in jim ponujali oporo.

Zdaj je na Brezjah, kjer običajno naštejejo okoli 350.000 obiskovalcev na leto, znova veliko romarjev. Močno pa se je spremenila njihova struktura. Obiskovalcev iz tujine, ki so v preteklosti prihajali z vsega sveta, je namreč zelo malo. Je pa veliko Slovencev, ki julija in avgusta uspešno nadomeščajo izpad tujih obiskovalcev.

Medtem ko nekatera velika tuja svetišča, kot sta portugalska Fatima ali francoski Lurd, ki so odvisna od tujih romarjev, letos opažajo najmanj 80-odstotni upad obiska, pa za Brezje to ne velja. »Ljudje množično prihajajo,« je pojasnil Bahčič.

Nekateri Slovenci so tokrat prvič po dolgih letih znova obiskali Brezje, kjer se številni ustavijo tudi v času dopustovanja na Gorenjskem. Več kot prejšnja leta je tudi obiskovalcev, ki na Brezje pridejo s turističnim avtobusom, ki vozi po zgornji Gorenjski. Poleg bazilike in Layerjeve podobe Marije Pomagaj lahko na Brezjah obiščejo tudi muzej jaslic in razstavo o zgodovini svetišča.

Na praznik še več obiskovalcev Največji obisk imajo Brezje v času velikega šmarna. Bahčič sicer računa, da bo letos zaradi epidemiološke situacije obisk vendarle manjši kot prejšnja leta. Maše, ki bodo potekale ves dan, bodo na prostem in bodo ob ozvočenju slišne tudi v parku, tako da se bodo lahko ljudje razporedili po večjem prostoru. Kljub temu se bodo na Brezjah težko držali omejitev glede dovoljenega števila obiskovalcev. Uvedli pa so številne druge ukrepe, od označitve poti, postavitve stolov na večjo razdaljo do razkužil in uporabe mask. Kot opažajo v zadnjih mesecih, se ljudje priporočil in navodil držijo, k čemur jih bodo tokrat še posebej pozivali. Zato Bahčiča ne skrbi, kako bo v soboto, četudi bo množica obiskovalcev večja. sta