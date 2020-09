Potem ko je občina prodala prostore kamniške veterinarske postaje, kjer je imela v najemu svoje prostore tudi GRS Kamnik, je predlani ustanovila poseben sklad in del kupnine v vrednosti 110.000 evrov namenila GRS. »Z kupnino, ki smo jo prejeli od občine, smo kupili prostore v nekdanji kamniški smodnišnici. Civilna zaščita nam je priskrbela dva kontejnerja, ki ju uporabljamo za shranjevanje opreme, avtomobile imamo še vedno parkirane zunaj,« je povedal kamniški gorski reševalec Matjaž Šerkezija in dodal, da se v zadnjih dveh letih, kar se trudijo najti primernega sogovornika na višji, državni ravni, ni spremenilo nič. »Imamo posluh in podporo občine, a ima ta pri določenih zadevah zvezane roke,« je še povedal. Zato se poskušajo znajti in si pomagati sami. Lani so organizirali dobrodelni koncert, tokrat vabijo, da se jim gorski kolesarji jutri pridružijo na vodeni gorskokolesarski turi po Veliki planini. Kar 20 odstotkov vseh nesreč v gorah, pri katerih posreduje Gorska reševalna služba (GRS) Kamnik, se namreč zgodi na Veliki planini.

»Opažamo, čeprav statistično tega še ne moremo uradno potrditi, da je vedno več nesreč zaradi uporabe e-koles. Kolesariti v hrib z njimi ni problem, nesreče se dogajajo zaradi večje hitrosti in nepravilne tehnike vožnje navzdol. In to opažajo kolegi v celotnem alpskem loku,« je še povedal sogovornik in dodal, da gre dejansko za prostovoljno delo, ki ga reševalci kljub redni službi, večina jih ima tudi družino, opravljajo odgovorno in nesebično: »Tudi v poletnih mesecih, ko je bilo turistov na Veliki planini ogromno, smo imeli štiri reševalce v stalni pripravljenosti in na terenu.«