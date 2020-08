Praktično vsak konec tedna sta Boštjan in Barbara Strnad Podlesnik preživela med raziskovanjem gorenjskih vasi, iskala pa sta predvsem te, ki imajo veliko sonca. »Križe so bile pri vrhu seznama in ko se nama je pred trinajstimi leti ponudila še hiša sredi vasi, sva priložnost zagrabila z obema rokama,« je pojasnil Boštjan P. Strnad. O hiši, ki nosi zgodbo tradicionalne štiričlanske družine, je povedal: »Starši so zgradili ogromno hišo, saj so upali, da bosta sinova ostala doma. Onadva pa sta jo podurhala vsak na svoj konec, eden na Dolenjsko, drugi proti Primorski.«

Počasi sta začela obnavljati ogromno družinsko hišo. Opremila sta šest sob, vsaka je dobila tudi kopalnico. S pomočjo evropskih sredstev je v nekaj letih zaživela njuna vizija baznega tabora. »To je objekt s prenočišči z zajtrkom, kamor se pohodniki in planinci, vedno več je tudi kolesarjev, po aktivnem dnevu vračajo. Torej v neko bazo. Zgornje nadstropje sva tako namenila druženju, veliko sobo pa opremila z majhno kuhinjo, blazinami za poležavanje in panoramskim pogledom na Julijce. Ker imamo tudi nekaj družin z majhnimi otroki, smo sobo opremili s plezalnimi elementi in gugalnico. Gostje, ti prihajajo iz vsega sveta, se tukaj spočijejo in napolnijo baterije za turo, ki jo imajo v načrtu za naslednji dan.«