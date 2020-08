Skupina NLB s padcem dobička

Skupina NLB je v prvem polletju ustvarila 73,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 22 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje v šestmesečju je zaznamovala epidemija covida-19, vendar pa nadzorni svet ugotavlja, da je skupina kljub oblikovanju oslabitev in rezervacij poslovala stabilno in dobičkonosno, so sporočili iz NLB.