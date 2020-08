Salmorejo je sicer jed, kakršne so pripravljali že v pradavnini, ko so sestavine zdrobili med kamni. Ta primitivna priprava jedi je bila zelo priljubljena in so jo uporabljali za marsikatero takratno »specialiteto«. Zagotovo je bil salmorejo sprva drugačne barve, saj do Kolumbovih popotovanj v Ameriko Španci niso poznali paradižnika. Jed, kot jo poznamo danes, je prestala dva pomembna zgodovinska mejnika: prvi je vključitev paradižnika kot sestavine, drugi pa pojav električnih gospodinjskih aparatov, kot je električni mešalnik. Oboje se je zgodilo v zadnjem stoletju.

Opozoriti velja še, da salmorejo Španci pravijo tudi marinadi iz česna, soli, paprike in feferonov, ki s prej omenjeno jedjo nima prav nič skupnega. Značilna je za Kanarske otoke, vanjo pa pred peko namakajo predvsem zajce. Takšen marinirani zajec se imenuje conejo en salmorejo in je otoška specialiteta, po mnenju poznavalcev izvrstna.

SALMOREJO S PRŠUTOM

SESTAVINE ZA 4 OSEBE: 8 velikih zrelih paradižnikov, 1 francoska štruca, 2,5 dl ekstra deviškega oljčnega olja, 2 stroka česna, 1 večji brizg vinskega kisa, 2 jajci, 4 velike rezine kraškega pršuta, morska sol, sveže zmlet poper, 1 šopek peteršilja ali bazilike.

PRIPRAVA

1Jajci trdo skuhamo, ohladimo in olupimo. Paradižnike operemo in očistimo, narežemo in vsujemo v mešalnik ter jih približno pol minute meljemo pri visoki hitrosti, da nastane enakomerna zmes. Francosko štruco oziroma bageto (uporabimo lahko tudi navaden beli kruh ali žemlje) narežemo na kocke, ki naj jih bo za približno tri četrt litra (količino prilagodimo glede na velikost paradižnikov), in dodamo v mešalnik k paradižniku. Kocke kruha naj se kakšnih pet minut namakajo v paradižnikovi kaši, nato pa dodamo brizg kisa, sol in česen. Šele zdaj vključimo mešalnik in meljemo tako dolgo, da ves kruh razpade in nastane gladek pire. Zdaj med mešanjem postopoma dodamo olje. Če ima mešalnik v pokrovu manjšo odprtino, olje prilivamo, medtem ko je mešalnik vključen pri nizki hitrosti. Dodamo eno jajce in meljemo, da spet nastane popolnoma enotna zmes. Pokusimo jo in po potrebi dodamo sol, kis ali česen, če je jed preredka, pa še dodatne kocke kruha. Če smo kar koli dodali, mešalnik še enkrat vključimo.

2Gosto tekočo jed vlijemo v skledo in jo postavimo v hladilnik, kjer naj se popolnoma ohladi. Pršut narežemo ali natrgamo na krpice, drugo jajce grobo naribamo, liste peteršilja ali baziliko nasekljamo. Jed razdelimo v ohlajene skodelice in po vrhu posujemo krpice pršuta in naribano jajce ter izbrano zelišče. Nemudoma postrežemo, poleg lahko ponudimo hrustljav kruh in kakšno izbrano vino.

Čas priprave in kuhanja: 25 minut

BREZMESNA BORANIJA

Potrebujemo:

800 g mladega stročjega fižola,

2 srednje velika korenčka,

1 čebulo,

3 zrele paradižnike,

50 g masla ali oljčnega olja,

3 stroke česna,

morsko sol,

sveže zmlet poper,

1 žlico kisle smetane,

1 šopek peteršilja,

1 ščep šetraja.

Priprava

Fižol očistimo, operemo in narežemo. Čebulo in česen ločeno nasekljamo. Korenček naribamo. Peteršilj drobno narežemo. V loncu na maščobi popražimo čebulo. Ko postekleni, dodamo korenček in premešamo ter malo popražimo. Nato dodamo česen, ko zadiši, pa še fižol. Pomešamo in dodamo narezan paradižnik ter polovico peteršilja in šetraj. Solimo, popramo, pomešamo in pokrijemo. Dušimo približno pol ure. Po potrebi dolivamo vodo, ampak ne preveč; nastati mora gosta, a sočna jed. Ko je fižol kuhan, dodamo smetano, odstavimo, posujemo s preostalim peteršiljem in postrežemo.

SOLATA Z LUBENICAMI PO KAPRIJSKO

Potrebujemo:

10 rezin ohlajene lubenice,

15 rezin paradižnika,

10 rezin breskev,

10 rezin bivolje mocarele,

ekstra deviško oljčno olje,

balzamični kis,

morsko sol,

sveže zmlet črni poper,

sveže liste bazilike,

sveže liste poprove mete.

Priprava

Sadje in zelenjavo očistimo in narežemo. Mocarelo odcedimo in narežemo. Približno enako velike rezine lubenice, paradižnika, breskev in mocarele lepo zložimo oziroma izmenično razporedimo v plitvo servirno skledo. Baziliko in meto osmukamo, lističe pa posujemo po sestavinah. Sestavine v skledi izdatno pokapljamo z balzamičnim kisom, potem pa še z oljčnim oljem. Nazadnje sestavine varčno posujemo s soljo in poprom. Ponudimo kot hladno predjed ali skupaj s kruhom za malico. Prav nič pa ni narobe, če solato pred postrežbo še ohladimo.