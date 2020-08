Samo v hišnih preiskavah na območju Ljubljane, Celja in Maribora so preiskovalci zasegli 125 kilogramov amfetaminov, pet kilogramov kokaina, 10 kilogramov heroina in 30 kilogramov konoplje, več tisoč tablet ekstazija, pripomočke za izdelavo in pakiranje drog, prirejene prostore za gojenje droge, več kosov orožja in nabojev ter več kot 150.000 evrov, ki so jih osumljenci zaslužili z nezakonito prodajo droge. Hišne preiskave pa so potekale tudi na Hrvaškem.

Posle vodil kar iz zapora Vodja združbe naj bi bil Aleš Zupančič iz Most pri Komendi, ki naj bi vse skupaj vodil kar med tem, ko je bil na prestajanju zaporne kazni, povzema časnik Delo. Obtožnica še ni pravnomočna. Med obdolženimi sta tudi zakonca Polonca in Simon Nose, ki so ju hrvaški obmejni organi julija lani prijeli na mejnem prehodu Jelšane, ko sta v avtomobilu, v katerem je bil tudi njun mladoletni otrok, tihotapila 8,2 kilograma različnih vrst mamil, vrednih skoraj 150.000 evrov, je tedaj poročal reški Novi list. Časnik Delo poroča, da so policisti v njunem avtomobilu našli tudi beležko z imeni in vzdevki ljudi ter kraji na Hrvaškem in v Sloveniji, številkami o teži droge, številu kosov, pričakovano vsoto denarja in drugimi dokazi. Nose je še vedno v priporu na Reki, njegovo soprogo pa so po plačilu dobrih 26.000 evrov varščine lani izpustili. Časnik Delo dodaja, da na reškem županijskem sodišču že teče postopek zoper njiju, da pa bi se lahko zaradi obsežnosti slovenskega dela zadeve zgodilo, da bodo tudi o tem odločalo slovensko sodišče. Odvetnik Nosetove, Žiga Podobnik, je za Delo pojasnil, da njegova klientka očitke tožilstva zanika in so proti obtožnici že vložili ugovor.