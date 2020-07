V enem od počitniških domov za otroke ob Vrbskem jezeru so v soboto okoli sedme ure zjutraj našli mrtvega 15-letnega Slovenca. Reševalci mu niso mogli več pomagati, piše avstrijski Kleine Zeitung, o tragičnem dogodku pri nas pa so prvi poročali v Delu. Na prizorišču so policisti avstrijske Koroške našli in zasegli prepovedana konopljo in ekstazi, nekatere priče pa so govorile o morebitni zastrupitvi z drogo.

Za potrditev te teze bodo potrebne dodatne preiskave, je pa sodna obdukcija v soboto popoldne pokazala, da je najstnik umrl zaradi ogromnega pljučnega edema, ki naj bi bil povezan z zaužitimi drogami. Dodatne preiskave bo izvedel koroški deželni kriminalistični oddelek, piše Kleine Zeitung.

Okoliščine smrti 15-letnika niso povsem razjasnjene. Zdi se, da se je »švercal« v enem od (počitniških) domov združenja Otroški prijatelji Štajerske (Kinderfreunde Steiermark), od koder pa so sporočili, da fanta ne poznajo, da jim ga ni nihče zaupal ter da sploh ne bi smel biti na območju njihovega poletnega doma. Po poročanju časnika naj bi prišel na obisk k prijatelju in prespal pri njem, sicer pa je s starši živel v Celovcu. Zapisali so še, da so vzgojitelji okoli druge ure ponoči naredili obhod med posteljami, a fanta niso opazili, pet ur kasneje pa je bil že mrtev.