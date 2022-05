EU se danes sooča z vse večjo grožnjo zaradi bolj raznolikega in dinamičnega trga drog, ki temelji na tesnem sodelovanju med evropskimi in mednarodnimi kriminalnimi združbami. Nova narava tega trga je povzročila rekordno stopnjo dostopnosti drog, povečano nasilje in korupcijo ter poslabšanje zdravstvenih težav, je v izjavi povedal direktor EMCDDA Alexis Goosdeel.

Hkrati pa je opozoril, da Evropa postaja vse bolj ključna točka pretovarjanja drog, ki izvirajo od drugod in so namenjene v ostale svetovne regije. Motnje, ki jih je povzročila pandemija covida-19, namreč niso posebej pretresle trga drog, saj je bila samo v letu 2020 v EU, na Norveškem in v Turčiji že četrto zaporedno leto zasežena rekordna količina kokaina, ki znaša 214,6 tone.

Trg kokaina, druge najbolj zaužite droge v EU takoj za konopljo, je bil leta 2020 vreden vsaj 10,5 milijarde evrov. Po ocenah pa je 14 milijonov odraslih v EU, starih od 15 do 65 let, že poskusilo to drogo.

Po drugi strani pa ima metamfetamin, najbolj razširjena sintetična stimulativna droga na svetu, na evropskem trgu drog še vedno razmeroma majhno vlogo. Kljub temu poročilo opozarja na vse večjo grožnjo, ki jo ta droga predstavlja v Evropi, saj se njena razpoložljivost povečuje, uporaba pa hitro širi po Evropi. Med letoma 2010 in 2020 se je namreč število zasegov metamfetamina v EU več kot podvojilo, količine pa so se povečale za kar 477 odstotkov in so leta 2020 znašale 2,2 tone.

Zaradi večjih količin metamfetamina na evropskem trgu obstaja zaskrbljenost po povečanem povpraševanju, zlasti v obliki, ki jo je mogoče kaditi (kristalni met). To bi lahko imelo dolgoročne posledice, vključno z večjim bremenom za zdravstvene sisteme in grožnjo javni varnosti, še navaja poročilo.